الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-10-2021

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. 43 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وتسجيل 268 خرقا في الحديدة

أمير عبد اللهيان يلتقي شخصيات سياسية لبنانية + فيديو

إلغاء قرار ترحيل الوافدين فوق 60 عاماً في الكويت

بكين تطلب من واشنطن توضيحات بشأن اصطدام غواصتها النووية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-10-2021

السودان.. إلغاء قراراً ضد القضاة المفصولين + فيديو