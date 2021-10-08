الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الايراني يشارك في "التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ" بروما

البرلمان الايراني يشارك في
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصل وفد من البرلمان الايراني العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، الذي يعقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.

العالم - ايران

واستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روما "حمید بیات" الوفد البرلماني الايراني المشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ .

وتطرق السفير الإيراني في روما، على هامش لقائه بالوفد، الى الامكانيات الإيطالية في مجال البيئة والزراعة الحديثة، منوهاً باستعداد المسؤولين الإيطاليين للتعاون مع ايران في مجال الزراعة والبيئة وسبل مواجهة التغير المناخي.

وستناقش الاجتماعات التي تأتي بمشاركة 72 بلدا و8 منظمات دولية، الطموحات العالمية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن تطوير الحلول اللازمة للتصدي والتعامل مع الأضرار التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان تأثرًا، كما تناقش الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في غلاسكو- اسكتلندا، ويشكل المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قاليباف: إيران اصبحت ضمن أقوى 10دول في العالم عسكريا

قاليباف: الحظر الداخلي أكثر تدميرا من الحظر الخارجي

هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الانسان

رئيس لقاء علماء صور يشيد بالعرض الايراني لتأمين حاجات اللبنانيين

مساعد وزير الخارجية الايراني یبحث مع المسؤولين الاتراك توطيد العلاقات

من هو بافل طالباني المرشح لإنتخابات البرلمان العراقي

اشتباك على الحدود بين الهند والصين

البرلمان الايراني يشارك في "التحضيري لمؤتمر تغيّر المناخ" بروما