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مستوطنون يعتدون على مقدسيين واعتقال شاب في باب العامود

مستوطنون يعتدون على مقدسيين واعتقال شاب في باب العامود
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعتدت مجموعة من المستوطنين، مساء الجمعة، على الشبان المقدسيين بمنطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الشبان المقدسيين أثناء تواجدهم في منطقة باب العامود.

,في سياق متصل، شهدت منطقة باب العامود انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وفرق من الخيالة، واعتقل جنود الاحتلال شابا من المكان.

يذكر أن الانتشار المكثف لقوات الاحتلال في باب العامود جاء بعد قرار محكمة الاحتلال التراجع عن السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية صامتة في المسجد الأقصى، تخوفاً من ردات الفعل الفلسطينية.

ومنذ ساعات الفجر الأولى شهدت مدينة القدس وبواباتها وبوابات المسجد الأقصى انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، فيما توافدت أعداد كبيرة من المصلين بينهم عائلات وأطفال وشباب الى الأقصى حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته المسقوفة.

وأطلق نشطاء وشخصيات مقدسية دعوات بضرورة التواجد والرابط في المسجد الأقصى المبارك ردا على الاقتحامات المتكررة له من قبل المجموعات الاستيطانية.

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