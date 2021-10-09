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قطر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

قطر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

دعت قطر جميع الدول إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات حول نزع السلاح النووي وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

العالم-قطر

جاء ذلك خلال كلمة مندوبة قطر في الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد آل ثاني، الجمعة، أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، التي تناقش في دورتها الـ76 "نزع السلاح والأمن الدولي".

وأوضحت الشيخة علياء في كلمتها أن "تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو مكافحة انتشار فيروس كورونا، وجهود الإغاثة والتنمية المستدامة في المجتمعات المحلية"، داعية إلى "الاستجابة بشكل عاجل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لمحاربة جائحة كورونا".

وشددت في كلمتها على أن "عدم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يظل أمراً شاغلاً لجميع دول المنطقة"، مؤكدةً دعم قطر لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في الربع الأخير من هذا العام.

يشار إلى أن قطر سبق أن دعت مراراً لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، آخرها في يونيو الماضي، حين دعت الكيان الإسرائيلي لأن يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراته النووية، وأن يفتح مفاعلاته الذرية أمام المفتشين.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، تشير التقديرات إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمتلك من 75 إلى ما يصل إلى 400 سلاح نووي، فيما يمتنع عن الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، رافضا فتح مفاعلاته النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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قطر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

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