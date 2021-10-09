السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

درعا.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في قرية نصيب

درعا.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في قرية نصيب
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في قرية نصيب بالقرب من الحدود الأردنية.

العالم - سوريا

وأفاد مراسل سانا بأن مركز التسوية الذي تم فتحه اليوم في قرية نصيب جنوب شرق مدينة درعا شهد منذ الصباح توافد عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من القرية وقريتي أم المياذن والطيبة لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم إلى الجيش تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وبحسب سانا أعرب عدد من أهالي المدينة عن ارتياحهم لإطلاق عملية التسوية وعودة العشرات من الشباب إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

إبراهيم زريقات من وجهاء القرية قال: “التسويات مطلب عام لأهالي نصيب لعودة مؤسسات الدولة لممارسة عملها بالتوازي مع عودة المطلوبين لحياتهم الطبيعية والفارين من الخدمة للانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن الوطن وتحقيق الانتصارات على الأعداء”.

قاسم المفعلاني أعرب “عن شكره للدولة لإطلاق التسوية لشباب نصيب والقرى المحيطة “مؤكداً أن التسوية “فرصة للشباب الذين انحرفوا للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه”.

ولفت حكمت الراضي إلى أن “التسويات ساعة انتصار انتظرها الناس ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية”.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقا في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي وفى مدن نوى وجاسم والصنمين وما حولها بالريف الشمالي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش العربي السوري لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

روابط ذات صلة

عشرات المسلحين والمطلوبين يسوون أوضاعهم في الصنمين بريف درعا

الجيش السوري يبدأ عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا 

استشهاد عنصرين من الشرطة السورية إثر استهدافهما من مسلحين بدرعا

تسوية أوضاع المسلحين في إنخل وجاسم بريف درعا الشمالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

لبنان.. انقطاع كامل للكهرباء نتيجة نفاد المازوت

محادثات مباشرة بين أميركا وطالبان.. هل تستطيع أميركا لملمة هزيمتها؟

إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خروقات بالانتخابات العراقية