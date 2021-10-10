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ميقاتي یبحث مع ملك الاردن توسيع التعاون بین البلدين

ميقاتي یبحث مع ملك الاردن توسيع التعاون بین البلدين
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الأحد في قصر الحسينية في العاصمة الاردنية عمان.

العالم_لبنان

وأذاع الديوان الملكي الهاشمي البيان الاتي: استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات.
وجدد جلالة الملك التأكيد، خلال اللقاء، على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.
كما جرى البحث في الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

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ميقاتي یبحث مع ملك الاردن توسيع التعاون بین البلدين