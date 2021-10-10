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لماذا يصاب الانسان باضطرابات النوم والشخير؟

لماذا يصاب الانسان باضطرابات النوم والشخير؟
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أوضح استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور السعودي عبدالله البداح، أسباب إصابة البالغين باضطرابات النوم والشخير، ومدى تأثير وضعيات النوم على ذلك.

العالم - منوعات

وقال البداح، إن أسباب اضطرابات النوم والشخير لمن فوق الـ25 عاماً تشمل زيادة الوزن، وزيادة التدخين، وتناول مادة الكافيين، مشيراً إلى أن تناول الطعام قبل النوم يُصيب بالارتجاع وتشنجات الأحبال الصوتية.

ولفت في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك دراسة قدرت أعداد المُصابين باضطرابات النوم والشخير في المملكة بأنها تحدث لشخص واحد من كل ثلاثة أشخاص.

ونوه إلى أن وضعيات النوم غير المُريحة تزيد من ظهور “الشخير” أثناء النوم، لذا يجب أن يُراجع الشخص وضعيات نومه في حال استمرار حدوث اضطرابات النوم له.

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