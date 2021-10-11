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وزير النفط السوري: أصبحنا جاهزين لنقل الغاز المصري إلى لبنان

وزير النفط السوري: أصبحنا جاهزين لنقل الغاز المصري إلى لبنان
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط السوري بسام طعمة أن الجانب السوري أصبح جاهزا لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.

العالم - سوريا

وبعد اطلاعه شخصيا على جاهزية محطة الدبوسية المعنية بعملية ربط خط الغاز العربي مع لبنان، أوضح بسام طعمة لصحيفة "الأخبار" أنه "بناء على المعطيات السابقة، فقد تم رفع الضغط التشغيلي لمحطة الدبوسية من 5 بار إلى 30 بار".

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، مع فريقه الفني، آخر التقارير المتعلقة بسير عمل الكوادر الفنية المحلية المكلفة بإصلاح أضرار الحرب التي تعرض لها مقطع الشبكة السورية الذي يربطها مع الحدود الأردنية.

وأشار الزامل إلى أن "اجتماع عمان استمع إلى التقارير الفنية من مسؤولي وزارات الكهرباء والطاقة في كل من سوريا ولبنان والأردن، حول أوضاع شبكات الكهرباء الثلاث ونتائج عمليات الصيانة والتقييم التي جرت في الفترة الماضية، إضافة إلى الإجراءات الفنية اللازمة لإجراء عملية الربط".

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