الأردن يتفق مع كيان الاحتلال لشراء مياه إضافية

العالم ـ الأردن

ونقلت وكالات أردنية، عن مصادر رسمية في وزارة المياه والري، أن اللجان الفنية المختصة الأردنية -الإسرائيلية عملت على توقيع اتفاق "يشتري الأردن بموجبه كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية".

واجتمع الوزيران لحضور حفل التوقيع على الاتفاق بحضور سفير الاحتلال في الأردن، وسفير الأردن لدى الاحتلال.

وبحسب "معاهدة السلام" بين الأردن والاحتلال تلتزم الأخيرة بتزويد الأردن بـ 35 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى ما يخزن في بحيرة طبريا في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنوياً حسب الهطول المطري.

وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد قال سابقاً : إن "إسرائيل عرضت على الأردن شراء كميات من المياه قد تصل إلى 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا، بعد تقديم طلب لشراء 8 ملايين متر مكعب".