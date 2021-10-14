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شرطة بولندا تعثر على جثة سوري على الحدود مع بيلاروس

شرطة بولندا تعثر على جثة سوري على الحدود مع بيلاروس
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة البولندية اليوم الخميس إنها عثرت على جثة مهاجر سوري بالقرب من الحدود مع بيلاروس، في أحدث حالة وفاة بين الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وأوضح توماش كروبا، المتحدث باسم شرطة بياليستوك، أن مروحية تابعة للشرطة رصدت جثة الرجل في حقل أمس الأربعاء.

وأشارت الوثائق التي عُثر عليها مع الجثة إلى أنه رجل سوري يبلغ من العمر 24 عاما، وكان في بيلاروس منذ منتصف سبتمبر.

ولقي ستة مهاجرين آخرين على الأقل مصرعهم بسبب الإرهاق على الحدود البولندية-البيلاروسية منذ أغسطس، عندما بدأت أعداد كبيرة من الأشخاص من العراق وسوريا وأفغانستان، وكذلك من إفريقيا، محاولة العبور إلى هناك، على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى ألمانيا.

وتقول بولندا إن مينسك تقف وراء وصول المهاجرين من خلال تقديم تأشيرات سياحية مجانية ورحلات طيران سهلة إلى بيلاروس، كجزء من "حرب مختلطة" على الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الكتلة المفروضة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

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