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مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

واصل العدوان السعودي الأمريكي، يوم الخميس، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.

العالم - اليمن

ففي صعدة أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروق العدوان 192خرقاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء اللحية والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا وغارة لطيران تجسسي على اللحية و11 خرقا بقصف مدفعي و143 خرقا بالأعيرة النارية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 28 غارة على مديرية العبدية، و6 غارات على مديرية الجوبة.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 5 غارات على مديرية صرواح بذات المحافظة.

وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف.

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