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العراق...التيار الصدري يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء

العراق...التيار الصدري يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة للتيار الصدري حسن العذاري، اليوم الجمعة، ان منصب رئاسة الوزراء في العراق ليس حكراً على الرجال.

العالم-العراق

وذكر العذاري في تعليق مقتضب عبر حسابه في فيسبوك، إنّ "منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال".

وأضاف العذاري، "المرأة نصف المجتمع".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.

وقال الصدر في وثيقة، "نود إعلام جميع الاطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم:

حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها".

وأضاف أن "للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".

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