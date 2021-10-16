واتفورد ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع بالدوري الإنجليزي

العالم - رياضة

ونشرت صحيفة "الجارديان"البريطانية، التشكيل المتوقع لليفربول أمام واتفورد في مباراة اليوم، والذي شهد على غياب الثنائي البرازيلي أليسون بيكر وفابينيو، لإنشغالهم في مشاركتهم فجر أمس الجمعة، مع السامبا ضد أوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع، على النحو التالي..

حراسة المرمى: كاوميهين كيليهير.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: هندرسون، ميلنر، كيتا.

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، خلفا لتشيلسي المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط.