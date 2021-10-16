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مستشار الكاظمي يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي للاصوات الانتخابية

مستشار الكاظمي يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي للاصوات الانتخابية
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت،اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة.

العالم - العراق

وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة"، لافتاً الى أن"نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للالكتروني".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت في وقت سابق اليوم السبت، إنجاز 95 ‎%‎ من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل في تصريح للعراقية الإخبارية إنه "حتى الآن تم إنجاز 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددهن 3681"، لافتاً الى أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 ،اثنان منها حمراء".

وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الالكترونية ،وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبيناً أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية".

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