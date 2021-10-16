السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع نشره المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، جمعه مع أحد أفراد وفد بحريني زائر، وهو يقدم له طبقا من الحلوى هدية.

العالم- البحرين
وتداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلا للبحريني، محمد آل ضريبي يخاطب فيه أفيخاي أدرعي قائلا: "كما وعدتك الحلوى البحرينية وصلت لك".

وعبر "تويتر" و"إنستغرام" أعرب النشطاء عن غضبهم من ذلك "التطبيع الفج" بين البحرين والاحتلال، فيما شهد وسم (البحرين ترفض الصهاينة) تفاعلا واسعا بين النشطاء في أعقاب نشر أفيخاي للمقطع عبر حسابه الذي أدخل عليه تأثيرات تعبر عن إعجابه (قلب يحيط بعلم البحرين والاحتلال).

وأكد النشطاء عبر الوسم أن "المطبعين لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم، ولا يعبرون عن الشعب البحريني" مؤكدين أن "شعب البحرين سيظل جدارًا أصمًا منيعًا على التطبيع".

وتداول النشطاء أيضًا صورًا ومقاطع لعدد من التظاهرات غرب المنامة أمس الجمعة، لمواطنين بحرينيين يعبرون عن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، ومؤكدين على تضامنهم مع الأسرى.

في حين هاجم العديد من النشطاء حساب محمد آل ضريبي الذي أثار جدلا واسعًا منذ زيارة الوفد البحريني إلى الاحتلال، إذ عمد الضريبي عدة مرات لنشر صور ومقاطع فيديو له مع عبارات تمدح الاحتلال، كوصفه "إسرائيل" بالعظيمة، وقوله "شعب إسرائيل العظيم".

وكان الضريبي قد نشر أيضًا صورًا ومقطع فيديو استفز مشاعر قطاع عريض من النشطاء، وهو يصلي عكس القبلة باتجاه حائط البراق، مع تغريدة له يقول فيها: "وأخيراً أديت صلاة الظهر جنب إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى في دولة إسرائيل العظيمة"، وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة إسرائيل حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال. معًا نحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا والنمو والازدهار لبلداننا".

وعبر "إنستغرام" تعددت تعليقات النشطاء الناقدة والغاضبة؛ فقال أحدهم: "لايقين على بعضكم، جهنم تجمعكم، كأنهم نازلين من بطن واحدة، إنه زمن الانبطاح وانعدام الكرامة".

وأضاف آخر: " لا مرحبا بالصهاينة في بلدي، لا للتطبيع مع العدو الصهيوني".

روابط ذات صلة

البحرين/ اعتقالات بالعشرات على خلفية فعاليات 'جمعة غضب ضد التطبيع'

البحرين/الدعوة إلى جمعة غضب ضد التطبيع 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنقرة تطالب المسلحين الموالين لها شمال سوريا بالتأهب التام

السيد نصرالله يستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت

بمشاركة 5 ملايين زائر.. نجاح خطة زيارة الإمام العسكري (ع)

أسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه

وفد من حزب الله يزور دمشق معزياً بوفاة القيادي فلسطيني

شاهد..مدير مكتب قناة العالم في بغداد يكشف آخر مستجدات نتائج الانتخابات العراقية