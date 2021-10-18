شاهد .. بدء فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف في انحاء اليمن

العالم - اليمن

وبالتزامن تتقاطر الحشود إلى 14 ساحة في كافة المحافظات اليمنية الأخرى حاملين اللافتات ومطلقين الشعارات المعبرة عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

واضطرت اللجان المنظمة إلى فتح ساحات الاحتفال قبل الوقت المحدد بسبب التوافد الكبير إليها من مختلف المحافظات.

كما بدأت الحشود النسائية في التوافد إلى ساحة ملعب الثورة بالعاصمة صنعاء، وإلى الساحات المخصصة للنساء في عدة محافظات للمشاركة في فعالية المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة الحديدة اكتملت الاستعدادات الكبرى لاستقبال الحشود الجماهيرية في ساحات الميناء بالمدينة وساحة مضمار الحسينية لأبناء مديريات المربع الجنوبي لاستقبال ضيوف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم، كما استكملت الاستعدادات في ملعب العلفي بمدينة الحديدة لاستقبال الحشود النسائية احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة صعدة استكملت الاستعدادات والجهوزية الكبرى في الساحة المخصصة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة ذمار تستقبل ساحة حديقة هران ضيوف الرسول الأعظم، فيما تستقبل اللجان النسائية حرائر المحافظة في ساحة جامعة ذمار.

وفي محافظة حجة يتوافد المحتفون إلى ساحة منطقة بني مشطاء جنوب غرب مدينة شفر مديرية عبس.

وفي عمران تتقاطر الحشود المحتفية بالمولد النبوي الشريف إلى ساحة الاستاد الرياضي بالمدينة، فيما تستقبل اللجان النسائية حرائر المحافظة في (جامعة عمران كلية التربية خط حجة).

وفي محافظة يتوافد المشاركون في الاحتفال النبوي العظيم إلى الساحة المخصصة في مديرية الحزم.

أما في محافظة إب تستقبل اللجان المنظمة الحشود الجماهيرية في ساحة جامعة إب وفي مدينة يريم، فيما ترحب اللجان النسائية بحرائر المحافظة في ساحتي جامعة إب ومدينة يريم.

وفي محافظة تعز تشهد ساحة المدينة الطبية بمديرية التعزية مفرق ماوية توافدا جماهيريا حاشدا احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة الضالع تستقبل ساحة مدينة دمت ضيوف رسول الله احتفاء بالمولد النبوي الشريف

أما محافظة ريمة فإن الحشود الجماهيرية المحتفية بذكرى مولد النبي الخاتم تتقاطر إلى ساحة الرسول الأعظم بمركز مديرية الجبين.

وفي محافظة البيضاء تتوافد إلى ساحة مديرية السوادية بالمربع الأوسط الحشود الجماهيرية احتفاء بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين.

وفي محافظة مأرب يتجمع المحتفون بذكرى مولد المبعوث رحمة للعالمين إلى ساحة مديرية حريب بيحان.