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سقطرى تستجدي همم أبنائها للتخلص من الإحتلال الإماراتي

سقطرى تستجدي همم أبنائها للتخلص من الإحتلال الإماراتي
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

بين الحين والآخر يذّكر أبناء اليمن تحالف العدوان السعودي الاماراتي بمجازره وانتهاكات لحقوقهم في كافة المحافظات والمدن ومنا جزيرة سقطرى الخلابة بجمالها.

العالم – نبض السوشيال

اليمنيون وفي تضامنن جديد اطلقوا هاشتاغ #سقطرى_احتلال_اماراتي عبروا من خلاله عن غضبهم لما تشهده سقطرى من جرائم اماراتيا وسعوديا بحق سكانها.

المغردون يقولون ان الامارات عدو معروف فهي من اوجدت مليشيا المجلس الانتقالي وهي من قصفت ما يسمى الجيش الوطني التابع للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وهي من تحتل سقطرى وهي من منعت تصدير الغاز وتشغيل المؤانى، منتقدين المرتزقة على مدحها ومد يد العون لها لتواصل احتلالها للأراضي اليمنية.

مغردون آخرون شددوا على إخراج التحالف السعودي الإماراتي من اليمن وقالوا ان مطالبهم ضرورة وطنية لكل يمني حر، فالتحالف لم يقم سوى بتدمير اليمن وتمزيقه والعبث به. كاشفين عن مخططات الإمارات للسيطرة على جزيرة سقطرى وبدعم وتنسيق سعودي بعيداً عن حكومة المستقيل هادي.

محللون سياسيون يمنيون من جهتهم انتقدوا الانشاءات العسكريه الاماراتيه في سقطرى وقالوا انها تعد مخالفه صريحه للقوانين الساريه التي تقرها اليونسكو في المحميات الطبيعيه في العالم وان الجزيره مدرجه ضمن المحميات.

أبناء سقطرى طالبوا المرتزقة بالكف عن القتال مع التحالف السعودي الاماراتي متسائلين عن الدوافع التي تجعل المرتزقة يقاتلون مع من سلب ثروات اليمن وسواحلها وجزرها مشيرين الى ان الامارات ما هي إلا خادم للحركة الصهيواميركية في المنطقة وتمرر مخططات الغرب للهيمنة في منطقة غرب آسيا.

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