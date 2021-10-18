شاهد.. الإحتلال يريد جر أمريكا الى ملعبه مجدداً

العالم - خاص العالم

وأضاف عليان خلال مشاركته في برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم بأن الضربة الأساسية للكيان الصهيوني تأتي في إطار التطورات في الوضع الإقليمي والدولي ايضا ان الإحتلال يحاول قدر المستطاع ان يجر أمريكا الى ملعبها في دائرة الإستهداف الذي يحاول من خلاله جر أمريكا حيث تريد وأمريكا لن تقبل بهذا الأمر على أساس وجود تحديات.

وتابع عليان بان الإحتلال الإسرائيلي كان اكثر فرحة عما جرى في لبنان خلال الأيام الماضية وهذا يعتبر تناغم في مسار القوات اللبنانية والإحتلال الإسرائيلي ليس امراً جديداً.

للمزيد من التفاصيل شاهخدوا الفيديو المرفق ..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5855658