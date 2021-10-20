خطط الجهاد الاسلامي لتحرير الاسری من السجون الاسرائيلية

العالم – ما رأيكم

ويصف باحثون سياسيون الثورة الفلسطينية ضد الإحتلال الاسرائيلي بأنها ثورة المليون أسير.

ويقول کتاب فلسطينيون ان الاحتلال الاسرائيلي اقتحم جنين ومناطق اخری من الضفة الغربية لمنع عمليات تقوم بها الفصائل الفلسطينية وبالاخص حركة الجهاد الاسلامي لأسر جنود صهاينة.

ويؤكد کتاب سياسيون ان الفصائل الفلسطينية تخطط لأسر جنود من الاحتلال، بغية تحرير الاسری الفلسطينية في صفقة تبادل مع الاحتلال.

ويضيف کتاب سياسيون ان الثورة الجزائرية اشتهرت بأنها ثورة المليون شهيد والثورة الفلسطينية مشهورة بثورة المليون أسير منذ نكبة 1948 حيث دخل السجون الاسرائيلية اكثر من مليون أسير فلسطيني.

ويوضح باحثون سياسيون ان الانسان المقاوم الفلسطيني استطاع ان يحول السجون الاسرائيلية من أمكنه وكهوف ومقابر لغسل الادمغة الی مدارس نضالية بحيث استطاع ابطال سجن جلبوع صنع حريتهم بأيديهم وخرجوا من السجن.

ويؤكد کتاب سياسيون ان الطرف الاسرائيلي دائماً ما يكون تحت ضغط شديد داخلياً عند أية مفاوضات تبادل، بينما يكون المفاوض الفلسطيني مدعوم بصمود اسطوري ومدارس نضالية داخل السجون ودعم شعبي خارج السجون.

ويؤکد قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان الحركة تخطط لأسر الجنود الصهاينة في أول مواجهة مستقبلية تحدث مع الاحتلال الاسرائيلي.

ويقول قادة في الجهاد الاسلامي ان المعركة بين الحركة والعدو الصهيوني مفتوحة منذ اعتقال اسری عملية الهروب من سجن جلبوع وحتی اليوم.

ويشير قادة في الجهاد الاسلامي الی بدء اضراب أسری من الحركة عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي مؤكدين ان الاحتلال قام بتضييق الخناق واجراءات تعسفية ضد سجناء الحركة خوفاً من تكرار محاولات الهروب من السجن.

ويؤكد قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان اسری الحرکة حولوا السجون الاسرائيلية الی ساحة حرب، ولهذا أعلن الامين العام للجهاد الاسلامي مساندته لهذه المعركة مؤكداً انه لن يسمح للعدو الصهيوني بالاستفراد بأسری الجهاد الاسلامي.

ويشير قادة في الجهاد الاسلامي الی تصريحات قيادي الجهاد الاسلامي خالد البطش حول استعداد الحركة لأسر جنود اسرائيليين مؤكدين ان سرايا القدس حاولت عدة مرات لأسر جنود اسرائيليين من أجل تبادل أسری فلسطينيين معهم وان هذه المحاولات سوف تستمر عند أول مواجهة مع الاحتلال في المستقبل.

ويؤكد مسؤولون في نادي الاسير الفلسطيني ان الاسری الفلسطينيين الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع كانوا قد عرفوا ان الافق السياسي مسدود امامهم وان العالم مشغول بأمور اخری ما جعل الاحتلال يستفرد بهم، فكان من حقهم ان يفكروا بتحرير انفسهم.

ويعتبر مسؤولون في نادي الاسير الفلسطيني، صفقة تبادل الاسری الذي يتم الحديث عنها في الاوساط السياسية بأنها مهمة جداً للاسری الفلسطينيين لاسيما 580 أسيراً محكومين بالسجن مدی الحياة منهم من قضی 40 عاماً حتی الان في سجون الاحتلال.

ويوضح مسؤولون في نادي الاسير الفلسطيني ان الاحتلال الاسرائيلي أصر خلال الصفقات الماضية عدم شمولية أي صفقة لتحرير هؤلاء السجناء.

ما رأيكم: