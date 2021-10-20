الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، بأن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت المصادر لـRT، إن "الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية".

وأضافت أن "قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم".

وأكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن "انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن "من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم"، إلا أن أحدهم أعرب "عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة".

وسبق أن أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بدوي "انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.

روابط ذات صلة

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

الكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا

شاهد.. ضغوط امريكية لثني اوروبا عن استخدام الغاز الروسي

الحوثي يضع شرطا للجهات التي ستتحاور معها حكومة الانقاذ

كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا