الصدر يحدد مفاصل التيار لاتباعه + وثيقة

العالم - العراق
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب التيار الصدري مذيلة بتوقيع الصدر قال فيه "نود إعلامكم ان التيار الصدري يتكون من الأمانة العامة لمرقد السيد الشهيد و المكتب الخاص الجهة الإدارية والمكتب العام الجهة الدينية و البنيان المرصوص الجهة التعبوية والهيئة السياسية وهيئة الحسابات وسرايا السلام وهيئة التراث وهيئة الاصلاح وهيئة المتابعة وهيئة الشورة."
وأضاف الصدر بحسب الوثيقة أن "لكل عمله ولا يحق لأي جهة التدخل بعمل الجهة الأخرى مطلقا،" مؤكدا أن "مع المخالفة فستشمله العقوبة المخصصة أيا كان."
وبين الصدر "لايمكن لأي شخص أن ينتمي لجهتين في آن واحد إلا بتكليف خاص شفوي أو كتبي."