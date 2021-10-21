الصدر يحدد مفاصل التيار لاتباعه + وثيقة

العالم - العراق

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب التيار الصدري مذيلة بتوقيع الصدر قال فيه "نود إعلامكم ان التيار الصدري يتكون من الأمانة العامة لمرقد السيد الشهيد و المكتب ‏الخاص الجهة الإدارية والمكتب العام الجهة الدينية و البنيان المرصوص الجهة ‏التعبوية والهيئة السياسية وهيئة الحسابات وسرايا السلام وهيئة التراث وهيئة ‏الاصلاح وهيئة المتابعة وهيئة الشورة."‏

وأضاف الصدر بحسب الوثيقة أن "لكل عمله ولا يحق لأي جهة التدخل بعمل ‏الجهة الأخرى مطلقا،" مؤكدا أن "مع المخالفة فستشمله العقوبة المخصصة أيا ‏كان."‏

وبين الصدر "لايمكن لأي شخص أن ينتمي لجهتين في آن واحد إلا بتكليف خاص ‏شفوي أو كتبي."‏