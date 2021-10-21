الهلال الاحمر الايراني : وصول 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الى البلاد

العالم - ايران

وقال همتي في تصريحه عقب تسليم هذه الشحنة الى وزارة الصحة اليوم، ان "الجهود متواصلة من قبل وزارتي الخارجية والصحة وجمعية الهلال الاحمر الايراني تحت رعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية، لاستيراد المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

واضاف، ان نتيجة هذه الجهود تمثلت في وصول 6 شحنات وبما يعادل 36 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا، في غضون اسبوعين فقط، الى البلاد.

وصرح رئيس الهلال الاحمر الايراني، ان هذه الجمعية الوطنية استوردت على مدى 6 اشهر، ما يبلغ 88 مليونا و390 الف جرعة من لقاح كورونا، والجهود مستمرة لتلبية احتياجات البلاد في هذا الخصوص.