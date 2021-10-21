الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الاحمر الايراني : وصول 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الى البلاد

الهلال الاحمر الايراني : وصول 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الى البلاد
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

 اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني "كريم همتي"، وصول الشحنة التاسعة والعشرين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اطار سلة شراء الجمعية الوطنية من الخارج، صباح اليوم الخميس الى مطار الامام الخميني (رض) بطهران.

العالم - ايران

وقال همتي في تصريحه عقب تسليم هذه الشحنة الى وزارة الصحة اليوم، ان "الجهود متواصلة من قبل وزارتي الخارجية والصحة وجمعية الهلال الاحمر الايراني تحت رعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية، لاستيراد المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

واضاف، ان نتيجة هذه الجهود تمثلت في وصول 6 شحنات وبما يعادل 36 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا، في غضون اسبوعين فقط، الى البلاد.

وصرح رئيس الهلال الاحمر الايراني، ان هذه الجمعية الوطنية استوردت على مدى 6 اشهر، ما يبلغ 88 مليونا و390 الف جرعة من لقاح كورونا، والجهود مستمرة لتلبية احتياجات البلاد في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة

واردات ايران من لقاحات كورونا تتجاوز 100 مليون جرعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تعانى من قلة النوم؟ تعرف على 4 أمراض يسببها الأرق

الصين.. 3 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم

بلينكن يمتنع عن انتقاد سلطات كولومبيا لسقوط قتلى أثناء الاحتجاجات

كوريا الشمالية: أحدث تجاربنا الصاروخية لا تستهدف أمريكا

الرئيس اللبناني يستقبل ميقاتي في قصر بعبدا

رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في العالم الاسلامي لمناسبة المولد النبوي الشريف