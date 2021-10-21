البدء ببناء مستوطنة جديدة في قلب الخليل

العالم-الاحتلال

وحسب المنظمة، فإن المستوطنة الجديدة تتكون من 31 وحدة سكنية، ويتم بناؤها في مجمع محطة الحافلات القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة الأردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل.

وقالت إن "بناء هذا التجمع الاستيطاني هو الأول في الخليل منذ عقدين، والذي يتم تنفيذه داخل أراض فلسطينية بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لها عام 1967 واستمرار تأجيرها لبلدية الخليل، قبل أن يتم الاستيلاء على المنطقة في الثمانينات وتحويلها لقاعدة عسكرية".

وقالت إن "الحكومة الحالية تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001".

ودعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إلى وقف البناء في تلك المستوطنة حتى لو وافقت الحكومة السابقة على المخطط، معتبرة أن "الاستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على المناطق".