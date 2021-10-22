إثيوبيا.. سلاح الجو الحكومي يقصف عاصمة تيغراي مجددا

العالم _ افريقيا

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليغيسي تول، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن الغارات الجديدة طالت اليوم مركز تدريب عسكري سابقا في محيط مقلي تستخدمه "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة.

وأكد المتحدث باسم "الجبهة الشعبية" غيتاشيو رضا، في مداخلة مع وكالة "رويترز"، وسكان محليون لـ"أسوشيتد برس" تعرض مقلي لجولة جديدة من القصف الجوي، دون ورود تقارير عما إذا كان الهجوم الجديد أسفر عن سقوط ضحايا.

وكانت مقلي قد تعرضت للقصف الاثنين والأربعاء والخميس الماضيين.

وتصر الحكومة الإثيوبية على أن غاراتها استهدفت مواقع عسكرية للمتمردين، بينما أعلنت الأمم المتحدة عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للقصف.

ويأتي تصعيد القصف الجوي لمقلي على خلفية تقارير تتحدث عن بوادر هجوم جديد من قبل حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد على تيغراي.