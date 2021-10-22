العالم - بانوراما

وفي ملف بانوراما الاول تناول: تعلق أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال اضرابهم عن الطعام بعد تحقيق مطالبهم بموجب اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية.

وهنأت الحركة الأسرى الأبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا الانجاز والانتصار الذي حققه الاسرى الأبطال، محذرة العدو ومصلحة سجونه من أي محاولة للنكوص أو التلاعب بأي من مطالب الأسرى العادلة.

وفي ملف بانوراما الثاني تناول: استدعاء القضاء العسكري في لبنان، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، للاستماع إلى إفادته بشأن قتل وجرح متظاهرين في منطقة الطيونة في بيروت، الأسبوع الماضي واكدت المصادر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، أعطى إشارة الاستماع إلى إفادة جعجع ، على خلفية اعترافات أدلى بها الموقوفون من القوات اللبنانية في ملف مجزرة الطيونة. وفي مقابلة متلفزة اعلن رفضه الذهاب الى القضاء لتقديم افادته.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.