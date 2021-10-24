مناقشة التعاون بين 'تايوان وأمريكا' في الأمم المتحدة قبل خطاب الرئيس الصيني

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ويلقي شي يوم غد الاثنين خطابا في الذكرى الخمسين لما تسميه الصين استعادة مقعدها القانوني في الأمم المتحدة.

كانت تايون تحت مسمى "جمهورية الصين" تشغل منصب الصين في الأمم المتحدة حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 1971، عندما تم التصويت لوقف اعتبارها ممثلا للبلاد لصالح جمهورية الصين الشعبية التي انتصرت في حرب أهلية عام 1949 وأجبرت الحكومة الجمهورية على الفرار إلى الجزيرة.

وتؤكد الصين أن تايون جزءا منها وهو ما ترفضه تايبه تماما مؤكدة أنها دولة قائمة بذاتها ولها الحق في تمثيل نفسها خارجيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها شددت لتايوان على التزام الولايات المتحدة بالمشاركة الهادفة لتايبه في منظمة الصحة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ وناقشوا سبل تسليط الضوء على قدرة تايوان على المساهمة في الجهود المتعلقة بمجموعة كبيرة من القضايا، وفقا لرويترز.