شاهد: سريع يحذر قادة المرتزقة من مغبة العمالة ويتوعد بالرد

العالم - اليمن

عملية ” ربيع النصر” والتي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب اليمن والتي ادت حتى الان الى تحرير مساحة تقدر بأكثر من ثلاثةِ الافٍ ومئتي كيلومترٍ مربع اسفرت عن احكام السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب.

المتحدثُ باسمِ القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كشفِ في ايجازٍ صحفي اِنّ العمليةَ اسفرت عن مقتلِ وإصابةِ وأسرِ الفٍ وثمانِمئةٍ واربعين عنصرا في صفوفِ العدوان السعودي بينَهم خمسُمئةٍ وخمسون قتيلا والف ومئتا مصابا وتسعين أسيراً.

العميد سريع أكد في ايجازه الصحفي أن العملية أدت إلى اعطاب واحراق وتدمير ما يقارب مئة وستين آلية ومدرعة وعربة وناقلة جند إضافة الى تدمير مئة وثمانين قطعة أسلحة، وأضاف ان القوات اليمنية نجحت في تدمير خمسة مخازن أسلحة واسقاط اربع طائرات استطلاعية منها سي اتش فور، بالإضافة لاغتنام عشرات المدرعات والآليات. لافتا الى أن الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض على القوات المسلحة أن تدعو المرتزقة الى التوقف عن القتال في صفوف تحالف العدوان السعودي.

وأشاد المتحدثُ باسمِ القوات المسلحة اليمنية بمواقف قبائل اليمن ودورها في المعركة ضد العدوان السعودي معتبرا دورها مشرفا وتاريخيا وسيظل حاضراً في الذاكرة الشعبية جيلاً بعد جيل، وجدد التأكيد على أن معركة الشعب اليمني الحقيقية هي معركة التحرر والاستقلال الكامل والشامل.

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