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رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو الخرطوم لإطلاق سراح القادة

رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو الخرطوم لإطلاق سراح القادة
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واستئناف الحوار.

العالم - السودان

وحث موسى فقي محمد على "احترام حقوق الإنسان"، مشددا على أنه "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية".

هذا وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، "مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".

وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

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