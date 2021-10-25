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شاهد..تداعيات قرارات البرهان على الشارع السودان

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

إعتبرت الخبيرة في الشؤون السودانية اسماء الحسيني ان ما حصل في السودان اليوم هو خيانة وتآمر ضد الشعب السوداني.

العالم - خاص بالعالم

وقالت الحسيني في حديث لقناة العالم الاخبارية ان الشعب السوداني خرج منذ اللحظات الاولى للانقلاب العسكري دعما للحكومة ويعتبر ما حدث خيانة لمطالب الثورة.

واضافت: ان السودان يتمتع بأهمية جيواستراتيجية ويمثل حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة العربية والافريقية.

واوضحت الحسيني ان المواقف الدولية لا تقدم ولا تؤخر شيئا بالنسبة لتطلعات الشعب السوداني، وهذه الأوساط الدولية مطالبة أن تكون صادقة في مواقفها.

هذا وقد عتقلت قوة عسكرية سودانية أغلب أعضاء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وخرج السودانيون في تظاهرات رافضة للانقلاب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وتجمعوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وانتقدت جهات دولية واقليمية الانقلاب، ودعت الى عودة العملية الانتقالية إلى مسارها.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.

وفي كلمة متلفزة، قال البرهان إن الخلافات والصراعات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية أجبرت القوات المسلحة على التحرك، وأضاف أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وعلق البرهان مجلس السيادة الذي كان يرأسه، كما قام بحل مجلس الوزراء، ولجنة مكافحة الفساد، وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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