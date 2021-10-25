ايران وباكستان تبحثان توقيع مذكرات للتعاون العسكري

العالم - ايران

واكد "العميد شيخ" خلال لقائه اليوم الاثنين مدير عام الشؤون التدريبية في الجيش الباكستاني "الادميرال عبد الباسط بات" الذي يزور البلاد حاليا، ان الجانبين سيبحثان توقيع مذكرات للتعاون التدريبي المشترك.

واضاف، ان الوفد الباكستاني العسكري سيتفقد خلال هذه الزيارة، مجموعة البرامج والنشاطات التدريبية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جامعة الامام علي (ع) للضباط، والقوة البرية وجامعة القيادة العامة واركان الجيش.

الى ذلك، اكد القائد العسكري الباكستاني انه يزور ايران بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التدريبات العسكرية.

وقال الادميرال بات في هذا اللقاء : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الباكستانية، بلدان جاران وشقيقان؛ معربا عن امله في زيادة التعاون التدريبي بين جيشي البلدين.