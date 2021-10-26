البرهان: المحاصصة أدخلت السودان في توترات سياسية

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وفي كلمة مباشرة اوضح البرهان ان مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اختطفت من قبل مجموعة معينة واغلقتها على نفسها، وتم اقصاء الاخرين بما فيهم العسكر.

البرهان اكد ان القوى السياسية اقصت القوات المسلحة من المشهد بموازاة حملة كبيرة لاستهدافها.

واشار الى ان السودان في منعطف خطير وان المخرج الوحيد هو بوحدة الموقف والتماسك واستكمال هياكل العدالة في البلاد.

وابدى البرهان تصميمه على تشكيل حكومة مدنية تقود الانتقال السياسي لافتا الى ان الوثيقة الدستورية لم تلغ بل عطل بعض بنودها.

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