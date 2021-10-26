وقفة احتجاجية لأفغان يطالبون بمعاقبة أمريكا لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

طالب المحتجون بتحرير الاموال المجمدة والتي هي ملك للشعب الأفغاني وليست أموال حكومية خاصة بعد أزمة اقتصادية خلقتها الولايات المتحدة بتجميد تلك الاموال، مما تسبب بإزدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف العجلة الاقتصادية.

وقال محمد آصف صافي أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية:" اجتمعنا هنا لكي نسمع العالم صوتنا وحقوقنا المشروعة، بعد ما اتى الأمريكان في العام 2001 قاموا بتربية الإرهابيين في بلادنا، وما زال هؤلاء مستمرين بتجميد أموال الأبرياء من الأفغان هذه الأصول التي جمدتها الولايات المتحدة هي ملك الشعب والتجار وليست للحكومة الأفغانية ".

كما طالب المحتجون المؤسسات الدولية المعنية أن تحاكم وتعاقب الولايات المتحدة الأمريكية والناتو على ما فعلوه في أفغانستان طيلة عشرين عاما، محذرين من أزمة أنسانية وشيكة في البلاد.

وشدد محمد نور وهو مواطن أفغاني مشارك في الوقفة": نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتحرير الأموال المجمدة الخاصة بأفغانستان ، لأنها أن لم تفعل ذلك فسوف تقع هنا ازمة انسانية ، لن نقف لنتفرج سوف نذهب للمؤسسات والمحاكم الدولية وتقديم شكوى ضد هذا العمل اللا انساني حتى تحرير الأموال الأفغاني الموجودة لديهم".

وقد شلت العجلة الأقتصادية وتعطلت المصارف والبنوك في افغانستان ووضع الشعب الافغاني في حالة صعبة وكل ذلك بفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان فضلا عن تجميدها للأصول الافغانية في الوقت الراهن مما يضع الشعب الافغاني في مشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة خاصة قبل حلول الشتاء هذا العام.

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