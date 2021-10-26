الكرملين: نأمل بعودة الأمور في السودان إلى الإطار الدستوري 

العالم - روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نود أن نرى عودة الأوضاع في السودان إلى المسار الدستوري في أقرب وقت. وبالطبع ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

وأضاف: "يجب على السودانيين تسوية الوضع في البلاد بأنفسهم. نريد أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن ودون وقوع خسائر في الأرواح".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو قلقة إزاء تطور الأحداث في السودان، وقال "السودان مهم جدا بالنسبة لنا من حيث تعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات. نحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك".

وفي وقت سابق شددت الخارجية الروسية في بيان لها على ضرورة أن يجد السودانيون حلا لمشاكل بلادهم بأنفسم، مؤكدة مواصلة دعم روسيا لخيارات الشعب السوداني.

وكان الجيش السوداني قد اعتقل فجر الاثنين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعددا من أعضاء حكومته الانتقالية، وفي وقت لاحق من نفس اليوم أعلن رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان قرارا بحل المجلس والحكومة الانتقالية، كما أعلن حالة الطوارئ.