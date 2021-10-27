إعادة رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك" إلى منزله

العالم-السودان

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد صرح أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ليس معتقلا ولا مختطفا.

وقال البرهان، في مؤتمر صحافي في وقت سابق، يوم الثلاثاء ، إنه “فور استقرار الأمور سيعود حمدوك إلى منزله”.

وأضاف :”خشينا عليه ونقلناه لدار الضيافة وجلست معاه في المنزل أمس، لم يتم اختطافه ولا اعتقاله، ونأمل أن يستمر دعمه للفترة الانتقالية”.

وكان البرهان قد أعلن أمس الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ,وإنهاء عمل ولاة السودان ، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

ودعا الأطباء وموظفو الحكومة في السودان يوم الثلاثاء إلى إضراب عام احتجاجا على الانقلاب الذي دفع البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، إلى اضطراب جديد.

أثار ما شهده السودان، أمس الاثنين، من تطورات مفاجئة ردود فعل متباينة، ركزت معظمها على دعوة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في السودان.

وفي الوقت نفسه، اتسمت بعض ردود الفعل الدولية برفض ما أقدم عليه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان .