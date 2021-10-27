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بكين ترد على واشنطن: تايوان "لا تملك الحق" في المشاركة في الأمم المتحدة

بكين ترد على واشنطن: تايوان
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت بكين الاربعاء إن تايوان "لا تملك الحق" في المشاركة في الامم المتحدة رافضة دعوة الوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى ذلك.

العالم - آسيا والباسيفيك

وكان بلينكن دعا الثلاثاء إلى "مشاركة كبيرة" لتايوان في الأمم المتحدة، وهو اقتراح غير مقبول بالنسبة إلى بكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها.

وقال ما شياوغوانغ الناطق باسم مكتب شؤون تايوان في بكين خلال إيجاز إعلامي "الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية تتألف من دول تتمتع بسيادة"، مشددا على أن "تايوان جزء من الصين".

وتعتبر بكين تايوان التي فر إليها القوميون المهزومون في البر الرئيسي نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، مقاطعة تابعة لها.

وأضاف ما إن جمهورية الصين الشعبية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها" وحض السياسيين في تايبيه على التخلي عن فكرة الاعتماد على واشنطن من أجل الاستقلال.

وقال بلينكن الثلاثاء إن "مشاركة تايوان الهادفة في نظام الأمم المتحدة ليست قضية سياسية بل براغماتية".

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