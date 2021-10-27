شاهد.. تفاعل كبير علی مواقع التواصل مع أحداث السودان

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وغرد "طاهر نور الدين" كاتباً:"إنقلاب الإنقلابيين على الإنقلاب فى السودان تأكيد لبلطجة من يملك السلاح والهدف تسريع عجلة التطبيع مع "إسرائيل"، بدعم وتخطيط الإمارات ومباركة أمريكية من خلف الستار؛ الجيش السوداني يمنع بنك الدم من مد المستشفيات بالدم اللازم لإنقاذ المصابين السودانيين. جيش غير وطني".

وعلقت "آيسة البرباري":"هذا الإنقلاب كان منتظرا منذ بداية تدخل راعية الإنقلابات على الديموقراطية دويلة ٱلمؤامرات في السودان بدعمها للعسكر هناك! فقط كنا ننتظر متى يتم إعلان ذلك! تجارب المنطقة علمتنا أن وراء كل انقلاب على الديموقراطية والدولة المدنية تجد عيال زايد في المقام الأول يرعونه ويقفون خلفه".

وغردت "عزة زاكي":"مش عارفة أسمي اللي بيحصل في السودان إنقلاب عسكري. العسكر اللي قامت ضدهم الثورة شاركوا في الحكم من خلال مجلس قسم السلطة بينهم وبين المدنيين شكليا لكن فِضْلوا يقودوا المشهد اللي وصَّل السودان للتطبيع مع العدو ولم يأتِ بأي ثمار قامت من أجلها الثورة".

وجاء في تغريدة علی حساب "غاوي غربة":"اللهم أصلح حال بلادنا ربي نستودعك السودان واهله وأمنه وامانه فلا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من يُرِدْ بالسودان واهله بسوء اجعل دائرة السوء تحيق به وجنِّبْنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".

وعلقت "أم ياسين":"الجيش السوداني الذي كان يفترض به أن يحمي الشعب والبلد أصبح هو الجهة التي تؤذي البلد والشعب.. وكله بسبب برهان ورفاقه الفاسدين، الذين تلمذوا جميعا على يد نظام البشير وتعلموا في عهده الخيانة والإرتزاق".