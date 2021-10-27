آخر مستجدات الهجوم الإرهابي في قرى ديالى العراقية اليوم

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة في ارتقاء شهداء وجرحى بهجوم شنه إرهابيو "داعش" على قرية في ديالى شرق بغداد، أشار مراسلنا الى أن الهجوم الارهابي يشير بحسب خبراء امنيين عراقيين الى الضعف في الجهود الاستخبارية كون العملية وفق السيناريو، بحسب ما تحدث عنه شهود عيان.

وأضاف مراسلنا ان جماعة داعش الارهابية بدأت بخطف 3 من أبناء هذه القرية، وهم من قبيلة بني تميم وبعد خطفهم خرج أهالي القرية ثأرا واحتجاجا من أجل استعادة ابنائهم الا أنهم تفاجئوا بنصب عناصر داعش الارهابية لكمين واستخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة واسلحة قنص تسببت بهذه الحادثة التي أودت بحياة وجرح 18 من أبناء القرية.

وكان قد استشهد 11 شخصاً بينهم امرأةٌ وجرح عدد آخر من ضمنه نساءٌ وأطفالٌ بهجوم مسلح من قبل تنظيم "داعش" على قريتي الهوازة والرشاد شرق قضاء المقدادية، في محافظة ديالى، شمالي شرقي بعقوبه.

كما حفرت مجموعة المسلحين التابعين لجماعة "داعش"الارهابية محاصيل وجرارات زراعية وسيارتين (بيكب زراعي) في المنطقة.

هذا ووصلت القوات الأمنية العراقية إلى مكان الحادث، وتقوم بإجراءات التفتيش وتطويق القرى الزراعية والبحث عن الجناة.

الرئيس العراقي برهم صالح، اعتبر أنّ "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد"، مضيفاً أنّه "تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش واهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

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