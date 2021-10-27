العالم - فلسطين



وأشارت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة توزعت جغرافياً إلى: 240 في قطاع غزة، و 130 في الضفة الغربية المحتلة، فيما سجلت حالات الوفاة الست جميعها في قطاع غزة.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت جغرافياً إلى 800 في قطاع غزة، و187 في الضفة الغربية المحتلة.



ولفتت الوزارة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضا، منهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.