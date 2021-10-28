محمد بن راشد يطلق الاميرة هيا في بريطانيا..اليكم التفاصيل

العالم - الإمارات

ووصفت صحيفة "التايمز" القضية بأنها الأكبر أمام المحاكم البريطانية، حيث تطالب الأميرة هيا (47 عاما) بحصة من ثروة آل مكتوم (72 عاما)، بموجب قانون الطلاق في بريطانيا.

وافادت صحيفة التايمز، إن جلسة استماع ستعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا ستقرر حجم المبلغ الذي ستحصل عليه الأميرة وولداها.

و لا تزال تفاصيل الاستماع سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون أن قيمة التسوية المالية قد تزيد على الـ450 مليون جنيه إسترليني التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 لـ"تاتانيا أحميدوفا"، طليقة الملياردير الروسي فرهد أحميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون في شهر تموز/ يوليو.

وكانت تلك القضية الأكبر من نوعها في بريطانيا حتى ذلك الوقت.

وتمثل الأميرة المحامية البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمة زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.

وكان قاض بارز قد أصدر الشهر الماضي قرارا أدان فيه آل المكتوم بتهمة التجسس على هاتف الأميرة وفريق المحامين الذين يدافعون عنها بمن فيهم شاكلتون وكذا الطاقم الأمني. ورفض الشيخ الإماراتي محمد قرار القاضي.

وكانت الأميرة هيا، وهي أصغر زوجات أمير دبي، قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.