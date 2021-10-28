الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد بن راشد يطلق الاميرة هيا في بريطانيا..اليكم التفاصيل

محمد بن راشد يطلق الاميرة هيا في بريطانيا..اليكم التفاصيل
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بدأت في بريطانيا، الأربعاء، إجراءات التقاضي في طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وسط تكتّم شديد.

العالم - الإمارات

ووصفت صحيفة "التايمز" القضية بأنها الأكبر أمام المحاكم البريطانية، حيث تطالب الأميرة هيا (47 عاما) بحصة من ثروة آل مكتوم (72 عاما)، بموجب قانون الطلاق في بريطانيا.

وافادت صحيفة التايمز، إن جلسة استماع ستعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا ستقرر حجم المبلغ الذي ستحصل عليه الأميرة وولداها.

و لا تزال تفاصيل الاستماع سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون أن قيمة التسوية المالية قد تزيد على الـ450 مليون جنيه إسترليني التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 لـ"تاتانيا أحميدوفا"، طليقة الملياردير الروسي فرهد أحميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون في شهر تموز/ يوليو.

وكانت تلك القضية الأكبر من نوعها في بريطانيا حتى ذلك الوقت.

وتمثل الأميرة المحامية البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمة زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.

وكان قاض بارز قد أصدر الشهر الماضي قرارا أدان فيه آل المكتوم بتهمة التجسس على هاتف الأميرة وفريق المحامين الذين يدافعون عنها بمن فيهم شاكلتون وكذا الطاقم الأمني. ورفض الشيخ الإماراتي محمد قرار القاضي.

وكانت الأميرة هيا، وهي أصغر زوجات أمير دبي، قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.

روابط ذات صلة

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يعلن تضامنه مع وزير الإعلام اللبناني

الإمارات تستدعي سفير لبنان لديهما بسبب تصريحات قرداحي

هكذا تسعى الإمارات الى ترويج مرشحها لرئاسة الإنتربول!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الأوساط اليمنية تشن هجوما لاذعاً على مجلس الأمن لهذا السبب

تيغراي: قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارة جديدة شنتها الحكومة الإثيوبية

كلمات العلماء خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية في اليمن

ايران.. 159 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأوقاف الفلسطينية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن تجريف المقبرة اليوسفية

ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان يجتمع مع البرهان