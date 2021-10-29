شاهد.. وسم مع قرداحي يتصدر منصات التواصل العربية

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ومن بين الوسومات التي اوصلت نصاب الترند العربي واللبناني وسم (#جورج_قرداحي) ووسم (#مع_قرداحي_ضد_الترهيب) غير ان البديهية التي تتراءي للاذهان حول هذا الموضوع ان اي افصاح عن العدوان السعودي وتحالفه من قبل مسؤول لدولة عربية هو امر نادر الوقوع.

حيث كتب ماجد مغرداً حول الموضوع: "ألف مليون تحية لوزير الإعلام اللبناني #جورج_قرداحي وقبلة على جبينه الطاهر الشامخ".

وعلق محمد احمد كاتباً: "هكذا احرار الامة العربية تتكلم ويغار من كلامها اذناب الصهيونية وخونه الامة للعروبة والاسلام والانسانية فلا غرابة من نعيق الغربان حينما ترى او تسمع صولات الحق والحقائق التي تكلم بها رجل الحقيقة والحق جورج قرداحي".

وغرد حسين زعيتر : "السعودية تمارس ارهاب فكري على الدول العربية والاسلامية في العام 2018 أجبرت رئيس حكومة لبنان على الاستقالة واحتجزته فترة من الزمن واليوم تشن حملة اعلامية على الوزير قرداحي بسبب موقفه من حرب اليمن جورج قرداحي_ تُرفع له_ القبعة".

وكتب ابو حمد: "شكرا لسيد #جورج_قرداحي على هذه الحقيقه والصراحه التي اصبحنا بحاجه اليها".

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