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اليمن... قبائل مقبنة بتعز يعلنون النفير العام لمواجهة قوى العدوان

اليمن... قبائل مقبنة بتعز يعلنون النفير العام لمواجهة قوى العدوان
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن أبناء مديرية مقبنة في محافظة تعز في وقفة قبلية حاشدة لهم، اليوم، النفير العام لمواجهة قوى العدوان.

العالم - اليمن

وفي الوقفة، التي أقيمت في مدينة البرح، أكد المشاركون دعم المرابطين ورفد الجبهات بالمال والرجال، وقوافل العطاء لاستكمال معركة تحرير مأرب وبقية المحافظات المحتلة.

وأكدت كلمات المشاركين أن خيار النصر يرتكز علی عوامل الصمود والهبّة الشعبية للذود عن الوطن بكل غالٍ ونفيس، منوهة بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

واستنكرت الوقفة الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية تجاه ذلك، وما يتعرض له من حرب اقتصادية ممنهجة.

وأكدت قبائل مقبنة أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وعزيمة في مواجهته، مؤكدين التمسك بالهوية الإيمانية.

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