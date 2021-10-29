شاهد..فيسبوك تغيير اسمها الى ميتا فما هو السبب؟

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بعد اتهامات وانتقادات وجهت لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم شركة فيسبوك ها هو مديرها مارك زوكريبرغ يعلن تغيير اسمها إلى "ميتا" في إعادة لإطلاق علامتها التجارية لكن اسم المنصات المختلفة التابعة لها، من إنستغرام إلى واتساب، سيبقى نفسه.

زوكربيرغ باختياره اسم "ميتا" الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد" يعكس طموح شركته لبناء عالم جديد من الواقع الافتراضي بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط.

كذلك كشفت الشركة عن لافتة جديدة في مقرها الرئيسي في مينلو بارك، في ولاية كاليفورنيا لتحل محل شعار الشركة الأزرق "أعجبني"، القبضة والإبهام المرفوع.

وقال مدير شركة فيسبوك زوكربيرغ: " إن الاسم الجديد سيشير مع الوقت، إلى أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لاستخدام فيسبوك، للوصول إلى خدمات الشركة الأخرى".

هذا وقد أعلن مارك زوكربيرغ عن الاسم الجديد، كاشفا مشاريع لإنشاء ما أسماه ب"ميتافيرس" على شبكة الإنترنت - وهو عالم افتراضي حيث يستطيع الأشخاص اللعب والعمل والتواصل، غالبا عبر استعمال السماعات الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي (في آر).

وتعتزم شركة فيسبوك سابقا ميتا حاليا ايضا بدء تداول اسمها الجديد، بموجب مؤشر الأسهم الجديد "أم في أر أس"، اعتبارا من اول ديسمبر.



هذا وقد واجهت الشركة قطعا لخدماتها على مستوى العالم اكثر من مرة، كما أنها تلقت ضربة قوية عندما وصف اعضاء لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات الامريكية خطط فيسبوك لاستهداف الأطفال والشباب بالمخيفة، هذا ايضا ما قالته المسؤولة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغن إن فيسبوك تركز على جني الأرباح وتعمل في الظل وضد الصالح العام.



علي اية حال إن خطوة تغيير اسم شركة فيسبوك الى ميتا ليس مجرد تغيير اسم فسواء كان هذا التغيير هروبا من الانتقادات والاتهامات او لإحداث مشاريع مستقبلية فهو سيغير وجه عالم الاقتصاد والانترنت معا.

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