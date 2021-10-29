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اعلام عبري: الامارات ترفض دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

اعلام عبري: الامارات ترفض دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام عبرية، إن دولة الإمارات رفضت طلبا إسرائيليا بدفع رواتب موظفي قطاع غزة بدلا من دولة قطر.

العالم-الامارات

أفادت قناة "كان" الاسرائيلية ان حكومة الاحتلال قدمت طلبا للإمارات لدفع رواتب موظفي قطاع غزة بدلا من قطر، حيث اتصل مسؤولون إسرائيليون بالاماراتيين في محاولة لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد لتمويل مدفوعات الرواتب.

واضافت، أن الإمارات رفضت العرض بشكل قاطع، قائلة إنها غير مهتمة بالتورط في تحويل نقدي أو تحويل مصرفي إلى حماس، بحسب "كان".

ويدرس الاحتلال مقترحا لحل الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلق بمعاشات ورواتب مسؤولي حركة حماس الحكوميين وموظفيها المدنيين، والمقترح بشأن الجزء الثالث من المنحة والعالق منذ أشهر، يقضي أن تخصص قيمة المنحة لنقل بضائع ووقود ومواد تموينية وغيرها، بقيمة المنحة المقدرة بنحو 8 ملايين دولار، على أن تبيعها "حماس" هذه المواد، وتقوم من مردودها بتمويل رواتب الموظفين في القطاع.

ويستلم 95 ألف رب أسرة من غزة، مساعدات بقيمة 100 دولار لكل أسرة، من خلال 300 نقطة توزيع منتشرة في كافة مناطق القطاع.

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اعلام عبري: الامارات ترفض دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

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