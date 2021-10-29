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الصحة الايرانية: 123 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

الصحة الايرانية: 123 وفاة جديدة بكورونا في البلاد
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعه 125 الفا و998 شخصا وذلك بوفاة 123 شخص.

العالم-إيران

وقالت الوزارة فی تقریرها اليوم الجمعه عن تسجیل 9 الاف و893 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 4 الاف و14 في حالة حرجة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى خمسة ملايين و909 الفا و402 شخص.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و481 الفا و737 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 35 مليونا و298 ألفا و571 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى 52 مليونا و59 ألفا و273 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و32 مليونا و468 ألفا و800 شخص الجرعة الثانية.

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