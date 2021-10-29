مجلس الشورى اليمني يحيّي موقف قرداحي 

العالم- اليمن

واستنكرت هيئة رئاسة المجلس، في بيان الهجمة المنظمة، التي تشنها وسائل الإعلام الموالية للعدوان الأمريكي- السعودي، على الإعلامي الكبير جورج قرداحي، على خلفية موقفة الرافض لاستمرار الحرب الظالمة على الشعب اليمني.

واعتبر البيان أن ما أدلى به قرداحي من تصريحات نابعة من إنسانيته وغيرته العربية على الشعب اليمني المظلوم، ولا تمثل أي إساءة لأحد كما يحاول المأزومون والمنظوون في صف العدوان الترويج له.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس الشورى، عن التضامن الكامل مع وزير الإعلام اللبناني، لما يتعرض له من ممارسات ومضايقات من قِبل الأبواق الإعلامية المرتهنة للمال السعودي.

ودعا البيان أصحاب الأقلام الحرة في العالم إلى الوقوف إلى جانب الإعلامي جورج قرداحي تجاه ما يتعرض له من تشويه، والتعبير عن آرائهم الحرة المكفولة في كل القوانين، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان في التاريخ الحديث، في ظل صمت مخزٍ ومعيب للمجتمع الدولي.

وأكد البيان على أهمية تحرك الإعلام الحر للدفاع عن قضايا ومظلوميات الشعوب العربية، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة العربية في ظل التسابق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي أثر سلبا على قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.