فرنجية: قرداحي لم يرتكب اي خطأ

العالم - لبنان

وأعرب سليمان فرنجية عن تمنياته بـ"الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية"، لافتا إلى أنه "خلال السنوات الـ15 الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية، وهذا ليس انطلاقا من التزلف الذي يمارسه البعض، بل انطلاقاً من قناعاتنا".

وتعليقا على كلام جورج قرداحي، قال فرنجية: "جورج قرداحي أعطى رأيه قبل أن يكون وزيرا، وقبل أن يعلم بتوزيره، ونحن نعيش في بلد حر".

وأضاف: "عرض جورج عليّ الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وأكمل رئيس "تيار المردة": "أقف مع قرداحي في أي قرار يتخذه.. وضميري لا يسمح لي أن أطلب منه ذلك، فيما لم يرتكب أي خطأ"، حيث أن قرداحي "محسوب" على "تيار المردة"، وفق الإعلام اللبناني.

واستطرد فرنجية : "لا نبحث عن ربح وخسارة، بل نريد الحفاظ على كرامتنا، ولا نضمر إلا الخير والإيجابية تجاه الرياض"، مشددا على أنه "إذا استقالت الحكومة، لن نكون قادرين على تشكيل حكومة قبل نهاية العهد".

وتابع: "قرداحي ظلم وأنا معه..لا أريد أي مكاسب من كل ما يجري، ولن أقبل تقديم جورج قرداحي فدية.. وهل جورج قرداحي عذر أو سبب؟". وقال فرنجية: "إذا استقال قرداحي أو أقيل لن نسمي خلفا له".

كما شدد فرنجية: "أنا مش جايب جورج قرداحي لقدمو فدية لحدا".

في حين أشار فرنجية إلى أن "الرعايا اللبنانيين يعطون الدول أكثر مما يأخذون، وهم يعملون بعرق جبينهم "ومش إعاشة"، وهم ليسوا لاجئين..وإن كان الأمر كذلك، نحنا إلنا عالفليبين".

وأضاف: "نحن لا نتعاطى بدونية مع أحد، وللذين يقولون أن الشعب اللبناني سيتحمل وزر تصريحات قرداحي نقول لهم..ما بدها هالقد".