السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

التيار الوطني الحر يطالب بمراجعة كامل سياسات لبنان العربية

التيار الوطني الحر يطالب بمراجعة كامل سياسات لبنان العربية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أشارت الهيئة السياسيّة في التيار الوطني الحُرّ، الى أن "التيار ينظر بأسف شَديد الى الأزمة العميقة التي تؤثّر منذ فترة على العلاقة مع السعوديّة خاصةً ومع ​دول الخليج​ (الفارسي) عامةً، تلك العلاقة التي نتطَلّع دائماً الى أن تكون مبنيّة على أُسس الاحترام المتبادل في سياق من التعاون المؤسّساتي الدائم لصيانة المصالح المُشتركة".

العالم_لبنان

وقال بيان للهئية "هذه الأزمة، الآخذة في التعمّق، تستوجب منّا جميعاً، ​لبنان​يّين وسعوديّين ودوَلاً عَربيّة، القيام بمُراجعة ذاتيّة، وبدء حوار صادق، صريح ومباشر، على قاعدة الأخُوّة وفي ضوء التحوّلات الكبيرة الحاصلة، لتحقيق المصالحة الشاملة وتنقيَة العلاقات وتَجديدها بما يؤدّي الى مأسستها واستِقرارها ونموّها، فلا يعود ‏للآراء أو المواقف الفَردية أيّ تأثير سلبي عليها".

ولفت التيار بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب ​جبران باسيل​، الى أن "التيار يؤكد وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية التي لا علاقة له بها، مع تمنّيه الرفاه والأمان لكل ​الدول العربية​ وشعوبها، يستعيد في هذه اللحظات العصيبة والمفصليّة".

و اعتبر ان "لبنان، مهما أخفق او أخطأ، يبقى البلد الصغير الكبير، اخاً صغيراً ورسالةً كبيرةً لكُم. احتَضِنوه ولا تَتركوه، فهو لَمْ يطعن يوماً أحداً ولمْ يَعتدِ على أيّ مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومُعمّراً لبلدانكم، ومستوعِباً لتنوّعكم. لا تخسروه…. إنّ هذا لا يعفي لبنان ابداً من وجوب مراجعة كامل سياساته العربيّة بمّا يؤدّي الى اتّخاذ كُلّ الاجراءات اللازمة من جانبه بغية تأطير هذه العلاقات وتفعيلها، على قاعدة احترام الذات واحترام الآخر".

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف آخر مستجدات الأزمة السعودية اللبنانية

السفير السعودي لدى لبنان يعود إلى المملكة

حزب لبناني: الحملة السعودية على وزير الاعلام اعتداء سافر على سيادة البلد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. السعودية تضغط على لبنان في قمة مشاكله الإقتصادية

بالفيديو.. أمطار غزيرة تقطع الطرق في أربيل

دمشق: سياسات أردوغان تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة

تسجيل 664 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة في لبنان

ضجة بالسعودية بعد مقابلة الجبري مع قناة سي بي سي الامريكية

التيار الوطني الحر يطالب بمراجعة كامل سياسات لبنان العربية