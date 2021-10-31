الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..نشطاء التواصل يستنكرون حملة السعودية ضد قرداحي

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

استنكر الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الحملة السعودية على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي  كما استكروا استمرار العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.

العالم - هاشتاغ

وأكد بعض النشطاء أن قرداحي لم يكن المقصود بهذه الضجة السعودية بل لبنان، والمسالة لا تحتاج الى كثير من الذكاء حيث أن السعودية تعيش حالة من الإحباط الشديد وتبحث عن متنفس ولو وهمي.

واشار المغردون أن السعوديه تسحب سفيرها وتقطع العلاقات وتوقف التبادل التجاري مع لبنان، لان قرداحي دافع عن اليمن وانتقد الحرب العبثية ضد اليمنيين.

حيث غرد محمد عبد السلام: "الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع. ونقول لشعب لبنان الشقيق لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه" .

وكتبت ريم: "تم إستغلال تصريح جورج قرداحي للتغطية على موضوع #مقابلة_سعد_الجبري ولبنان سوف يستفيد من هذه الأزمة ولن يتضرر لسببين ١- عودة الكفاءات ورجال الأعمال لبناء اقتصاده المتضرر . ٢- يرتاح بلدهم من تدخلات السفير السعودي في شؤونهم الداخلية".

وعلق ناشر القعود: "السعودية من ذو يومها الاول تأسيسها عبثي وحروبها عبثية وقراراتها عبثية وعدوانها على اليمن ولبنان عبثي".

وغرد احمد الاشعف: "الازمه بين السعوديه ولبنان ليس سببها تصريحات جورج ومن يعتقد ذلك فهو لا يفقه في السياسه السعوديه منذ انطلاق حربها العدوانيه على اليمن تقود حرب هيمنه ووصاية تحاول ان تحافظ على هيمنتها ووصايتها التي استطاع اليمنيين اسقاطها وهزيمتها وقطع يدها وذهبت بهزيمتها الي لبنان بحثا عن انتصار".

روابط ذات صلة

شاهد.. السعودية تضغط على لبنان في قمة مشاكله الإقتصادية

شاهد..ردود الأفعال اللبنانية حول حملة السعودية ضد القرداحي

شاهد.. هذا هدف السعودية من حملتها على لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محادثات صعبة بشأن المناخ في ثاني أيام قمة العشرين

تحذير..'بكتيريا الفم' أحد أسباب الإصابة بمرض خطير!

قناة عبرية تكشف.. كواليس 'اللحظات المخيفة' لسقوط صاروخ سوري في 'تل أبيب'

انفوغرافيك.. ابرز جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن

بن حبتور: أرخبيل سقطرى جزء أصيل من أراضي اليمن لا يمكن التنازل عنه

بلينكن يلتقي نظيره الصيني اليومعلى هامش قمة العشرين