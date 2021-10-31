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مقتل عنصرين من البيشمركة بهجوم ارهابي لـ'داعش' قرب كركوك

مقتل عنصرين من البيشمركة بهجوم ارهابي لـ'داعش' قرب كركوك
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

لقي عنصران من قوات البيشمركة مصرعهما في هجوم ارهابي نفذته جماعة داعش الوهابية قرب محافظة كركوك شمالي العراق. 

العالم-العراق

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق إن مسلحي داعش شنوا هجوماً بأسلحة رشاشة على الفوج الثاني من اللواء العاشر بمنطقة زيرجا في محور كركوك، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر البيشمركة.

وتقع هذه المنطقة في ناحية التون كوبي وتبعد 55 كلم شمال غرب مركز مدينة كركوك، وهي من المناطق الوحيدة التي بقيت فيها قوات البيشمركة بعد انتشار القوات الاتحادية العراقية في محافظة كركوك في العام 2017.

في الأثناء، نوه بيان لوزارة البيشمركة في منطقة كردستان العراق إثر الهجوم أنه "تم التحذير أكثر من مرة عن نوايا الخلايا النائمة لداعش في شن هجمات على القوات الامنية بعد إعادة تنظيم أنفسهم في مناطق النزاع".

وأكد البيان على ضرورة تعزيز التنسيق بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة للقضاء على الجماعة الارهابية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد آخر نفذته الجماعة الوهابية في قرية الرشاد بمحافظة ديالى قبل أيام، وأسفر عن استشهاد 15 مدنيا عراقيا واصابة 26 آخرين بجروح.

وفي سبتمبر الماضي، قتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم لجماعة داعش على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك.

وتعد قوات البيشمركة حسب الدستور جزءا من منظومة الدفاع العراقية ومهمتها حماية منطقة كردستان العراق.

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