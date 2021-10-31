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مطران الأرمن في طهران: نقف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب

مطران الأرمن في طهران: نقف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

جدد مطران الأرمن في طهران "سيبوه سركيسيان" الوقوف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب.

العالم-سوريا

وقال سركيسيان خلال لقائه سفير سوريا في طهران الدكتور شفيق ديوب في مقر السفارة بطهران، “إننا نقف إلى جانب سوريا قيادة وشعباً في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وواثقون بانتصارها على جميع المؤامرات التي تستهدفها وتستهدف النيل من سيادتها واستقلالها”.

وأضاف سركيسيان، “سوريا بلد الحضارات والتاريخ والعراقة والتنوع الاجتماعي والمحبة والتعايش بين جميع سكانها وأبنائها” مشدداً على أنها كانت ومازالت البلد الذي يحتضن الجميع دون تمييز.

بدوره قال السفير ديوب إن “جميع المحاولات لاستهداف وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي والديني فشلت دوماً بسبب حرص ومحبة السوريين لبلدهم وتضحيتهم دفاعا عن وحدته وسيادته وكرامته” موضحاً أن تكاتف الشعب السوري أفشل المؤامرة التي استهدفت بلده وأحبط الحرب الإرهابية الظالمة المستمرة عليه منذ سنوات.

المصدر: سانا

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